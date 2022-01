Governo, focus sulle prossime riforme: pensioni, lavoro e fisco. Arriveranno "quanto prima" in Aula

Pensioni, lavoro, fiscalità: il Governo torna sulle riforme, uno dei temi non più “rinviabili”. Il Congresso fa il punto della situazione e sui progetti in cantiere. L'esecutivo ricorda gli sforzi costanti del sistema socio-sanitario per la lotta al Covid. E dal segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi, il ringraziamento agli operatori della scuola che stanno facendo turni doppi per coprire i colleghi malati o in quarantena.

Dopo il dibattito in Consiglio sull'obbligo vaccinale per gli over 45 e le differenti sensibilità emerse tra le forze politiche, l'esecutivo dice di andare avanti con “serenità”. Non è stata introdotta alcuna obbligatorietà, ricorda. Riferimento anche all'audizione in Congresso del direttore di San Marino Rtv Ludovico Di Meo "al quale abbiamo espresso la massima fiducia", afferma il segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini. Un incontro, spiega, durante il quale sono stati messi a fuoco alcuni punti essenziali da realizzare subito e altri sulle opportunità future per l'emittente.

In merito ai rincari in bolletta, Lonfernini anticipa interventi mirati per famiglie e imprese e guarda ai progetti per impianti di produzione in territorio. Governo impegnato, poi, sulle tutele sociali agli occupati e per predisporre forme di supporto alle imprese più colpite dalla pandemia come quelle ricettive. Novità in arrivo in tema culturale: nel corso dell'estate 2022 si punta a riaprire il Museo delle armi antiche dopo i restauri e il rinnovamento. Studi in corso anche per il nuovo polo museale in centro storico.

Nel servizio, le interviste a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Lavoro) e ad Andrea Belluzzi (segretario di Stato Cultura)

