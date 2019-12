Governo: il PDCS incontra la Reggenza

Una delegazione del PDCS formata da Giancarlo Venturini, Stefano Canti e Lorenzo Bugli si è recata questa mattina alle 10 dalla Reggenza per annunciare, con tutta probabilità, la formazione di governo. Si attende l'ufficialità, ma il partito ha convocato, alle 12:00 una conferenza stampa. Si andrà con tutta probabilità verso un governo PDCS-Domani in Movimento-Noi per la Repubblica, con l'esclusione di Libera.