Governo: il programma integrale per la XXX Legislatura

Il 30 dicembre il Pdcs, a termine delle consultazioni, ha presentato alla Reggenza il programma di Governo per la XXX Legislatura e l'elenco dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato. Entrambi sono stati sottoscritti dai rappresentanti delle liste componenti la nuova maggioranza: la coalizione Domani in Movimento – formata da Movimento Civico Rete e Domani Motus Liberi - e da Noi per la Repubblica.

In allegato il programma di Governo, in attesa, come riporta il sito del Consiglio Grande e Generale, di esame da parte dell'Aula.