CONFERENZA STAMPA Governo: in arrivo 50 milioni di titoli di debito per il mercato interno Focus anche sulle strategie per il turismo: il primo maggio torna il voucher vacanza

Il Governo si prepara ad introdurre i titoli di debito sul mercato interno. Saranno l'equivalente dei bot italiani, spiega il segretario agli Esteri Luca Beccari, dureranno un anno e avranno un tasso più basso rispetto ai titoli verso l'estero. I soldi saranno destinati, ad esempio, per investimenti in infrastrutture o per attività legate a recupero di aree per esigenze turistiche, istituzionali o commerciali. Tra gli obiettivi, il rientro dei capitali di sammarinesi e residenti. Il tema sarà in discussione nel prossimo Consiglio.

Intervento dell'esecutivo anche sul progetto di variazione di bilancio, con un “assestamento tecnico senza grandi stravolgimenti”, sottolinea Beccari, dovuto soprattutto alla gestione dell'emergenza Ucraina. Adottato un nuovo decreto per agevolare il lavoro, temporaneo, per i profughi in territorio. E si punta al riconoscimento dei titoli di studio ucraini per professioni di particolare interesse, come quelle sanitarie. Sul Titano si trovano ora meno di 300 profughi. E in merito alle sanzioni alla Russia, al momento non si registrano forti contraccolpi – a livello macroscopico - sull'economia sammarinese. Cambiamenti in vista anche per le carriere diplomatiche: in arrivo un testo normativo.

Focus sul turismo, con il segretario Federico Pedini Amati che annuncia il ritorno dei voucher vacanza, dal primo maggio. Ci si prepara alla prima Pasqua senza blocchi per il Covid e le prenotazioni, anticipa, stanno aumentando seppure in last minute. Si lavora agli eventi di primavera ed estate, a partire dal raduno degli Alpini a maggio. Attenzione puntata ai mercati del medio oriente da intercettare, dopo i numeri di Expo Dubai, visto il venir meno del mercato russo. Novità in arrivo, poi, per il turismo matrimoniale.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari



