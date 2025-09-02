Governo: la politica tutta faccia quadrato sulla vicenda choc della violenza su minori Al centro della conferenza stampa del Congresso di Stato il caso del sammarinese Steven Raul James. Ok dell'Esecutivo ad un comma specifico nel prossimo Consiglio

“Mi preme, a livello di Congresso di Stato, rappresentare alla popolazione – che giustamente rimane indignata di questo fatto – di essere vicini a tutti coloro che possano in un certo qual modo avere avuto contatto nei confronti di questa persona”: così il Segretario di Stato alla Giustizia. La priorità - dopo lo choc per il caso del sammarinese finito in carcere per violenza su minori – è proteggere la comunità, specie i più vulnerabili. Il Segretario Canti ha rimarcato di aver attuato la procedura, una volta ricevuta la rogatoria dall'Italia; girandola al Tribunale, che ha poi negato l'estradizione. E non poteva essere altrimenti – è stato spiegato – vista l'adesione a precise convenzioni.

In conferenza stampa altri dettagli. Al football camp in Carpegna – oltre alle vittime, e ad altri bambini italiani - sarebbero stati presenti anche 22 bambini sammarinesi. Non risulterebbero evidenze di fatti ulteriori a carico di Steven Raul James. E nessun contatto con i bimbi nel corso delle sue sporadiche attività nelle cucine di strutture educative, ha ribadito il Segretario all'Istruzione; sottolineando al contempo come l'Esecutivo sia “al fianco” del Gruppo Genitori Sammarinesi e condivida l'intento della manifestazione del 4 settembre.

“Credo che anche il Congresso di Stato – ha affermato il Segretario alla Giustizia - debba fare quadrato, assieme alla politica tutta, in questa vicenda, in modo di capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e di conseguenza prendere tutti quegli accorgimenti, tutti quegli interventi utili per evitare che nel prossimo futuro episodi del genere possano riverificarsi”. Nessuno vuole nascondere nulla, ha aggiunto Canti; annunciando l'ok dell'Esecutivo alla proposta delle Opposizioni di inserire un Comma specifico nel prossimo Consiglio. Su queste cose non giochiamo, ha tuonato il collega al Turismo. Non accettiamo strumentalizzazioni, gli ha fatto eco il Segretario Fabbri; tornando peraltro sul pdl – in ambito sportivo – che permetterà di agire anche nelle more dei procedimenti penali.

Inevitabile il focus su questa vicenda, seppure siano stati toccati anche altri temi nell'incontro con i giornalisti; in primis quello che è stato definito uno degli obiettivi principali del Governo: l'Accordo UE. E ciò all'indomani dell'udienza sull'ammissibilità del referendum. Non siamo contrari ad opinioni ed azioni – ha premesso Lonfernini -, vogliamo dialogare; ma nel rispetto del mandato popolare a chiudere l'Accordo. Da qui l'invito ai cittadini ad “informarsi e partecipare”.

Cenni anche al dibattito sulla scuola; la richiesta del Collegio Docenti è prerogativa del Segretario di Stato, ha precisato, sottolineando la propria determinazione ad attivarsi ogniqualvolta senta l'esigenza di un confronto.

Pedini Amati, dal canto suo, ha ricordato l'approssimarsi dell'evento benefico dedicato ai bambini “L'Isola che non c'è”. Uno dei più importanti posti in essere dal Congresso, ha detto; ponendo l'accento sulle raccolte fondi per dare sostegno a chi affronta gravi malattie pediatriche. Conto alla rovescia anche per Miss Italia, che vedrà protagonista la San Marino RTV.

Fra i top events, poi, il Motomondiale ormai alle porte; e a corollario – ha continuato il Segretario Fabbri - la promozione da parte dei piloti della normativa sugli Esports: “nicchia molto importante”, ha osservato. Ha inoltre sottolineato come si sia all'ultimo miglio sul fronte dell'implementazione delle infrastrutture di telefonia mobile.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti – Segretario di Stato Giustizia

