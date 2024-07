CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Governo: lunedì 22 luglio il voto dell'aula e il giuramento Annullata la convocazione odierna. Martedì 23 ufficio di presidenza per convocare sessione a breve, dedicata a decreti in scadenza e istanze

In seduta notturna, dopo un'intera giornata di dibattito su programma e squadra di Governo, caratterizzata da una accesa dialettica anche in maggioranza e critiche dalle opposizioni che hanno parlato di contrapposizioni interne e mancanza di fiducia tra gli alleati del nascente esecutivo, l'intervento in aula del Segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini, tra i principali artefici dell'accordo che ha portato alla nuova alleanza di Governo: “Una maggioranza c'è e – ha detto - darà le risposte ai cittadini, per cui si è impegnata nella tornata elettorale”.

Grazie ad un accordo bipartisan il dibattito, comprese le repliche, è proseguito oltre la mezzanotte – quasi fino all'una – e si è deciso di annullare la convocazione della seduta odierna, posticipando il voto su programma e squadra di Governo alla mattinata di lunedì 22. Per martedì 23, intanto, convocato l'ufficio di presidenza che dovrà fissare a breve una nuova sessione consiliare – probabile tra il 29 luglio e il 2 agosto – necessaria per prendere in esame un pacchetto di istanze d'arengo e soprattutto ratificare numerosi decreti in scadenza, compresi quello sull'atto organizzativo dell'Iss e la co-generazione energetica, molto attesa dagli industriali.

