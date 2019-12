Governo: nuovo giro di consultazioni con Noi per la Repubblica e Libera

La Dc, raggiunta l'intesa con Rete e Domani Motus Liberi, ha ripreso le consultazioni nella sede di Via delle Scalette. I primi a confronto con tutte le tre forze politiche gli esponenti di Noi per la Repubblica. l'incontro è durato un'oretta e, al momento, bocche cucite sull'esito. All'uscita dall'incontro i rappresentanti di Npr non hanno rilasciato dichiarazioni. Poco dopo le 10.30 è iniziato il confronto con Libera.

