Governo: organizzativa la prima seduta

A Palazzo Pubblico, questa mattina, Congresso di Stato riunito per la prima volta in questa legislatura, dopo il giuramento dei Segretari di Stato avvenuto due giorni fa. Una seduta di natura prettamente organizzativa e per la risoluzione di questioni amministrative. Presente, a tal proposito, il Dirigente della Funzione Pubblica, Manuel Canti. I lavori proseguiranno a ritmo serrato anche la prossima settimana: già fissata una nuova riunione per mercoledì 15 gennaio, ma non si esclude che sia convocata anche una seconda seduta nei giorni immediatamente successivi.