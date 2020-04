Governo, più decreti in arrivo: cresce l'attesa

Dovrebbe essere emanato oggi il decreto del governo con le nuove misure su economia e mobilità delle persone. Si va verso più decreti da emanare nei prossimi giorni. Quello atteso per oggi dovrebbe contenere le nuove disposizioni per il Tfr dei dipendenti pubblici. Fonti qualificate parlano della possibilità di rateizzarlo su tre o quattro mensilità.

Per aziende, commercio e pensioni una risposta dovrebbe arrivare con i successivi testi. In merito alle disposizioni sulla circolazione delle persone, un allentamento potrebbe avvenire ma in modo limitato.