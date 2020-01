CONGRESSO DI STATO Governo: prima seduta organizzativa

Clima positivo e di collaborazione. Alla prima riunione di questa XXX legislatura, il Congresso di Stato disegna da subito il perimetro nel quale muoversi dal punto di vista organizzativo. Sullo sfondo i primi, imminenti impegni di cui occuparsi per dare slancio all'azione di Governo. Una seduta, dunque, quella di oggi, prettamente dedicata alla risoluzione di questioni amministrative. Presente, a tal proposito, il Dirigente della Funzione Pubblica, Manuel Canti per tutte le indicazioni del caso. Una manciata le delibere licenziate, tutte legate all'avvio della legislatura e per l'assegnazione dei capitoli e dei poteri. Presto sarà definito anche il quadro degli staff all'interno delle varie Segreterie di Stato. I lavori dell'Esecutivo proseguiranno a ritmo serrato: già fissata una nuova riunione per mercoledì prossimo, 15 gennaio, ma non si esclude che sia convocata anche una seconda seduta entro la fine della settimana.



