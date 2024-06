Governo: prossima settimana decisiva Per Democrazia e Libertà week end di riflessione. In campo due opzioni. Ballottaggio praticamente escluso. Rete sicuramente all'opposizione

Sarà probabilmente un fine settimana di riflessione per DC e Alleanza Riformista che, ottenuto il mandato dalla Reggenza, hanno concluso le pre-consultazioni, ricevendo disponibilità per la formazione di una nuova maggioranza, sia dalla coalizione Libera-Ps-Psd, sia da Repubblica Futura e Domani Motus Liberi. La già molto improbabile opzione del ballottaggio diventa quindi ancora più improbabile mentre è un dato acquisito che Rete sarà all'opposizione.

La coalizione Democrazia e Libertà ha tempo, virtualmente, fino al 27 giugno per chiudere la partita ma il Segretario della Dc Venturini ha manifestato la volontà di trovare una soluzione prima possibile e tutto lascia pensare che entro la fine della prossima settimana, quando sarà completato il giro di consultazioni, la situazione sarà pressoché definita. In casa democristiana per martedì alle 18 è prevista la riunione della Direzione mentre Libera ha convocato gli organismi interni il giorno dopo.

Lineare e tranquilla la situazione nel Psd che, in caso di Governo tra le due coalizioni, sembrerebbe aver già trovato l'intesa in una logica di continuità, per la conferma in Congresso di Stato dei Segretari Pedini Amati e Belluzzi.

