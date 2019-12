ESECUTIVO Governo: riunioni continue per chiudere la partita dei nomi e delle deleghe Riunita la Commissione Permanente per le Elezioni

Ieri, nella prima seduta del Consiglio Grande e Generale della nuova legislatura è stata nominata la commissione permanente per le elezioni che già oggi, in mattinata, si è riunita per verificare, in particolare, le schede bianche e nulle ed esaminare due ricorsi. Intanto sale l'attesa per la nascita della futura squadra di Governo. Non smentita l'indiscrezione secondo cui i due segretari di Stato in quota Npr, saranno Gian Nicola Berti ed Andrea Belluzzi. Nessuna componente del futuro Governo, ad ogni modo, ha finora ufficializzato le scelte sui nomi e le deleghe, anche se le riunioni, per chiudere la partita sono continue e, in giornata, nelle prossime ore, sono attesi sviluppi decisivi.



