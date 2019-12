Governo: settimana cruciale, fitto calendario di incontri

Occhi puntati sulla fase di negoziazione preliminare alla formazione del nuovo Governo. Al momento in casa Dc tutto tace, ma quel che trapela in ambienti politici è che i prossimi due o tre giorni saranno fitti di incontri. Incontri sempre a guida Dc insieme a Domani in Movimento come alleata già certa, per arrivare a sciogliere le riserve su chi tra Libera o Noi per la Repubblica entrerà a far parte della compagine governativa. Prevista intanto alle 18 la riunione della Direzione Dc. In attesa dell'ufficializzazione, è ipotizzabile che il nuovo Esecutivo possa formarsi a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, tendenzialmente nei primi giorni del 2020.