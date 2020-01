Governo: staff di Segreteria al femminile

Il primato rosa nei ruoli centrali negli staff di Segreteria riequilibra l'esigua rappresentanza femminile in Congresso di Stato.

Il Segretario particolare di Luca Beccari sarà Lea Zafferani mentre Marco Gatti ha scelto Laura Zanotti e - come responsabile del dipartimento Finanze - Ida Valli. Giochi fatti per Stefano Canti: il ruolo di Segretario Particolare va all'ingegnere Giuliana Barulli per la delega all'ambiente e all'architetto Lucia Mazza per il Territorio. Massimo Andrea Ugolini, alla Giustizia, sceglie Giulia Renzi, collaboratrice alla Cattedra di Diritto Costituzionale e Giustizia Costituzionale all'Università di Urbino. Non è stato ancora deciso, invece, chi ricoprirà il ruolo di direttore di dipartimento, in condivisione con la Segreteria agli Interni. Elena Tonnini non svela i nomi, ma anticipa che anche il suo staff sarà formato da donne. “Pura casualità”, precisa, “Ho scelto per capacità e rapporto fiduciario”. Staff tutto al femminile per Andrea Belluzzi con Laura Gobbi nel ruolo di coordinatore. Sta componendo la squadra Roberto Ciavatta, che ha individuato come addetto di Segreteria Lisa Tomassini, proveniente dal settore bancario. Manca, invece, l'ufficializzazione del Segretario Particolare, ruolo di cui è noto il nome – invece – per la Segreteria all'Industria. È Chiara Maiani e proviene – informa Fabio Righi - dal settore privato. Massimo Cenci sarà Direttore di Dipartimento, in comune con la Segreteria per il Lavoro. Staff quindi al maschile per Teodoro Lonfernini. Il suo Segretario Particolare “sarà una figura – svela - in grado di rapportarsi con categorie e sindacati”. Lonfernini procederà – visto le numerose deleghe - con distacchi amministrativi dalla pa. Infine, per il Turismo, Federico Pedini Amati sceglie Luca Lazzari come Segretario Particolare, Paolo Crescentini addetto di Segreteria e Filippo Francini Direttore di Dipartimento.