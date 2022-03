CDS Governo sul 'caso Capitano Reggente': "Ferita per le Istituzioni. La differenza la farà il come rimedieremo agli errori” Soddisfazione per l'approvazione del Codice di condotta dei Consiglieri

“Piena chiarezza sui fatti nelle sedi opportune e vicinanza a tutte le donne vittime di molestie o violenza”. Le vicende, delicate, che hanno coinvolto prima un Consigliere e ora un Capitano Reggente della Repubblica tengono banco nella conferenza stampa dei Segretari di Stato Tonnini, Ugolini e Lonfernini. Insegnano – viene fatto notare - “che il coinvolgimento di uomini legati alle istituzioni in episodi come questi, dimostra quanto siano trasversali e non legati solo a determinati fasce d'età o titoli di studio”.

“Una ferita inferta alle Istituzioni, - scandisce la responsabile degli Interni - ma la differenza la fa il come ci si prende cura di questa ferita, come saremo capaci di non essere omertosi e di trattare la questione con riguardo di tutte le persone coinvolte”. "L'Istituto della Reggenza – ricorda - è regolamentato da una legge costituzionale secondo la quale i Capi di Stato non sono perseguibili durante il mandato ma chiamati a rispondere 'del fatto e non fatto' al termine dei sei mesi”. "Ogni notizia pubblicata o un'accusa mossa durante il mandato semestrale – si è detto – non permette Loro di difendersi, e non colpisce o condanna l'atto in sé, ma la Reggenza in quanto Istituto: la norma serve proprio a tutelare il prestigio della Suprema Magistratura, senza rinunciare a fare giustizia”.

Agli organi di stampa chiedono, quindi, rispetto sia della più alta carica dello Stato, sia delle regole istituzionali: “Non deve essere sdoganato – sottolineano - il fatto che si attacchi la Reggenza a mandato in corso”.

Soddisfazione quindi per l'approvazione all'unanimità del Codice di condotta dei Consiglieri, passo fondamentale nell'accogliere le raccomandazioni del Greco.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini

