Governo: tre grandi eventi in territorio nella settimana della Motogp. Primi bilanci sulla stagione turistica

Road map sulle riforme: probabilmente a settembre in Consiglio per la prima lettura la legge sulla previdenza e a ottobre la normativa sul mercato del lavoro. “Il collega della Segreteria di Stato alla Sanità è pronto, - dice il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini - già svolto l'ultimo round di incontri con sindacati e categorie. Io farò altrettanto dalla prossima settimana – i due percorsi non seguiranno iter differenti ma paralleli seguendo una logica di varo delle leggi in maniera coordinata – quindi questa è la stagione in cui le riforme che abbiamo da tempo annunciato e su cui stiamo lavorando da due anni a questa parte, giungeranno in Consiglio Grande e Generale”.

Si passa poi alle politiche energetiche, “il tema dei temi” in questo momento. Definito il Piano di Emergenza per San Marino, “che speriamo non dovrà mai servirci – afferma Lonfernini – ora attendiamo il varo di quello italiano, prestando sempre molta attenzione alle dinamiche europee e geopolitiche in generale. Fondamentali i corretti rapporti con l'Italia, firmando protocolli d'intesa per scongiurare fattori di massima criticità”. Ipotesi razionamento, Lonfernini non ha mai nascosto la propria preoccupazione: “Confido – dice - che la diplomazia dei grandi Paesi possa trovare delle soluzioni con l'interlocutore principale, che è la Russia. Ed anche una mediazione alternativa, altrimenti il problema non sarà sammarinese o italiano, ma europeo”. Ognuno deve fare la propria parte, ed esorta a “contenere la nostra spesa energetica, evitando sprechi e mantenendo, in inverno, temperature inferiori di qualche grado rispetto al solito”.

Le Segreterie allo Sport e al Turismo guardano quindi alla settimana del GP di San Marino e della Riviera di Rimini - il 3 e 4 settembre -, con il clou a Misano, ma ricca di eventi collaterali in Repubblica. Tre iniziative di punta, a partire dal media event di domani 31 agosto, organizzato con Dorna che unisce calcio e motori: alle 18.30, 40 piloti – di oggi e di ieri: Enea Bastianini, Luca Marini, Raul Fernandez, Johann Zarco, Lorenzo Savadori, Michele Pirro, Niccolò Antonelli, Marcos Ramìrez, Keminth Kubo, Elia Bartolini, Alberto Surra, Riccardo Rossi, Kevin Zannoni, Izan Guevara, Marco Melandri, Nicolò Bulega, Michael Fabrizio, Jorge Lorenzo, Marìa Herrera, Augusto Fernàndez, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Taka Nakagami, Manuel Poggiali, Matteo Ferrari, Ivàn Ortolà, Simone Corsi, Tony Arbolino, Manuel Gonzàlez, David Munoz, Andrea Migno, Lorenzo Fellon, Adriàn Fernandez, Stefano Nepa, Eric Granado, Michael Rinaldi, Marc Alcoba, Miquel Pons - si sfideranno in diretta Sky sul campo di Montecchio. Il 1° settembre, invece al Cantone, il grand opening Red Bull a ingresso riservato. Infine il 5 settembre sarà il giorno di Bryan Toccaceli con la proiezione al Concordia del docu-film “Bryan, la corsa di una vita”.

Sul piano turistico, infine, sicuramente un agosto da record in quanto a presenze, trainato da Smiaf, Magic Circus e Comics. “Andamento positivo riconosciuto dagli stessi operatori. "Da inizio anno, e su tutti i mesi, - fa sapere il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati - registrato un incremento medio del 15% sull'incasso rispetto al 2019. Con le associazioni abbiamo ripreso un dialogo fattivo”.

A breve si saprà inoltre a chi verrà affidata l'organizzazione del Natale delle Meraviglie, mentre è ancora in corso il bando per la gestione del Nido del Falco, scadrà a metà settembre. Partite il 23 agosto – ricorda - anche le iscrizioni di “Una voce per San Marino”, il contest dal quale uscirà il prossimo rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest 2023: già 80 iscritti in soli sette giorni. Sottolineata infine la collaborazione col ministero del Turismo italiano per il ripristino del percorso del trenino Rimini – San Marino. “Alla Repubblica – rimarca il responsabile al Turismo – interessa di recuperare almeno la tratta da Borgo a Città, che possa dunque collegare i due siti Unesco. Infine annuncia una “sorpresa”: anche per il prossimo anno potrebbe esserci un evento importante organizzato con Red Bull. Il primo settembre ne sapremo di più.

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

