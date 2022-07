Governo: trend positivo delle prenotazioni, "appeal importante grazie agli eventi"

Il fattore eventi alimenta la ripartenza e fa da traino alla stagione turistica. Dall'incontro di ieri con Osla, Usc e Usot il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ottiene numeri soddisfacenti: da giugno – fa sapere - tutti gli alberghi di San Marino hanno avuto prenotazioni al pari del 2019. E fino a settembre si supera il 90% delle camere riservate”. “Servirebbero di certo nuove strutture ricettive, fronte sul quale – annuncia - verranno presentate alcune novità in autunno”.

La Red Bull rilancia intanto la partnership e conferma il 31 agosto sul Titano l'open day della settimana della motoGp; Visionnaire poi ha riempito il centro storico lo scorso week-end insieme a Symbol Remember. E ora le imminenti Giornate Medioevali. Nonostante la crisi politica in atto in Italia, inoltre, confermata la presenza sul Titano, il 29 luglio, del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per la riunione del TTT, Tavolo Territoriale sul Turismo avallato dalle Nazioni Unite. Già pervenuta l'adesione di 96 tra sindaci, assessori o consiglieri di giunta dei Comuni partecipanti al tavolo, insieme ai rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna e Marche.









Se infine la caduta del Governo Draghi – si è detto - non inciderà sui rapporti legati alle politiche turistiche, comporterà tuttavia uno stop in alcuni settori come le Poste. Pedini Amati ricorda anche l'incontro avuto a Roma con lo stesso Garavaglia sulla possibilità di ripristino della ferrovia San Marino – Rimini: 17 km la tratta tra Città e Dogana e altri 17 da Dogana a Rimini. Si è parlato della possibilità di arrivare fuori dal confine, tra Coriano e Cerasolo, per attivare una parte di importo economico messo a disposizione anche dal Pnrr. In chiusura il Segretario al Turismo ha ricordato l'appuntamento di questa sera con il meet & great di Achille Lauro.

L'attenzione del Governo si è concentrata in settimana anche sui temi di prospettiva: dall'evoluzione della pandemia – specifica il Segretario do Stato Andrea Belluzzi - ai costi e l'approvvigionamento delle materie prime, risorse energetiche ed idriche con gli approfondimenti sulle scelte infrastrutturali di sistema che il paese dovrà affrontare. Focus infine sull'intesa istituzionale formalmente avviata tra San Marino e Rimini, “pietra miliare che segna una nuova fase nei rapporti tra le due realtà”. “Già oggi siamo operativi con alcuni colleghi – riferisce - per dare concretezza all'accordo”.

Nel video l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura.