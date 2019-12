CONSULTAZIONI Governo, Venturini (Dc): "Ancora prematuro sciogliere la riserva"

Governo, Venturini (Dc): "Ancora prematuro sciogliere la riserva".

Anche oggi una giornata fitta di incontri per la formazione della maggioranza. Dopo la riunione della Direzione nel tardo pomeriggio di ieri, la Dc oggi ne ha convocata un'altra per le 13. A seguire, nel pomeriggio, così come avvenuto ieri sera, il punto sulla trattativa con Domani in Movimento, la coalizione che vede insieme Rete e Domani Motus Liberi. Nel Paese si parla di accordo già raggiunto con NpR – fuori, dunque, Libera -, ma – fa sapere Gian Carlo Venturini - “è ancora prematuro sciogliere definitivamente la riserva. L'unica certezza – aggiunge – è la buona sintonia tra Dc e DiM e questo – dice - ci mette al riparo da molte cose”.



I più letti della settimana: