Gradimento all'unanimità per il nuovo Rettore dell'Università Paolo Pascucci

Il Consiglio Grande e Generale ha preso atto all’unanimità della nomina di Paolo Pascucci a Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per il prossimo triennio, esprimendo dunque il gradimento alla nomina deliberata all’unanimità dal Senato Accademico lo scorso 23 luglio. Pascucci, docente di lunga esperienza, subentrerà a Corrado Petrocelli, che ha ricoperto più volte l'incarico, in un arco temporale caratterizzato dalla crescita e dal consolidamento dell’Ateneo, anche sul piano dell’accreditamento del sistema universitario sammarinese.

Dai gruppi consiliari, e dai membri di Governo intervenuti, sono arrivati unanimi ringraziamenti al Rettore uscente e gli auguri di buon lavoro a Pascucci. Diversi consiglieri hanno inoltre richiamato il tema dell’autonomia dell’Università, osservando come il ruolo del Consiglio nelle nomine debba essere valutato anche alla luce della piena autonomia dell’Ateneo e del Senato Accademico. Il Segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini ha infine indicato tra le sfide del nuovo rettorato il rafforzamento della cosiddetta terza missione nell'ambito del piano triennale dell’Università.







