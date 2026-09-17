TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:46 Sportinfiera, Kimi Antonelli inaugura l'edizione delle novità 19:22 Comites San Marino: Fabio Filomeni presenta il libro “Io come Chàvez” 19:17 Houthi: "Non siamo in guerra con l'Italia, ma i loro aerei sono in Arabia Saudita" 19:07 Selva: "Nel calcio ci vuole anche fortuna ma nella ripresa abbiamo legittimato". Amati: "Un vero peccato, il pareggio risultato più giusto" 19:02 Concorso Tebaldi, cala il sipario sull'11ª edizione. Sezione Opera: vince il baritono uzbeko Akilbek Piyazov 19:01 Serges: "Contento della mia prestazione, ma soprattutto della prima vittoria in campionato" 18:21 Legge Famiglia: plauso dei sindacati per la nuova norma 18:12 Campionato: La Fiorita in rimonta, vincono anche Pennarossa e Fiorentino 17:50 Acosta cade, Martin sbaglia e poi rimonta: è sua la sprint in Austria 17:42 Acquaviva, auto ribaltata, conducente portata all'Ospedale di Stato
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Gradimento all'unanimità per il nuovo Rettore dell'Università Paolo Pascucci

Dal Segretario di Stato all'Istruzione Lonfernini e da tutti i gruppi consiliari anche il ringraziamento al Rettore uscente Corrado Petrocelli per la crescita e l'accreditamento dell'Ateneo sammarinese

17 set 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Il Consiglio Grande e Generale ha preso atto all’unanimità della nomina di Paolo Pascucci a Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per il prossimo triennio, esprimendo dunque il gradimento alla nomina deliberata all’unanimità dal Senato Accademico lo scorso 23 luglio. Pascucci, docente di lunga esperienza, subentrerà a Corrado Petrocelli, che ha ricoperto più volte l'incarico, in un arco temporale caratterizzato dalla crescita e dal consolidamento dell’Ateneo, anche sul piano dell’accreditamento del sistema universitario sammarinese.

Dai gruppi consiliari, e dai membri di Governo intervenuti, sono arrivati unanimi ringraziamenti al Rettore uscente e gli auguri di buon lavoro a Pascucci. Diversi consiglieri hanno inoltre richiamato il tema dell’autonomia dell’Università, osservando come il ruolo del Consiglio nelle nomine debba essere valutato anche alla luce della piena autonomia dell’Ateneo e del Senato Accademico. Il Segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini ha infine indicato tra le sfide del nuovo rettorato il rafforzamento della cosiddetta terza missione nell'ambito del piano triennale dell’Università.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica