Grandi debitori: quadro normativo non più attuale per Ps e Psd

Il quadro normativo, soprattutto di controlli e di scambio di informazioni con l'amministrazione italiana, non sono più attuali. Lo dicono Ps e Psd intervenendo sulla pubblicazione dei grandi debitori. “Non basta pubblicare la lista – dicono – e pensare possa essere un deterrente: serve l'intervento del legislatore con nuove norme molto più aggressive e, in attesa di affrontare la riforma delle imposte indirette, serve convocare prima possibile il tavolo misto San Marino – Italia, per impostare nuovi modelli di scambio di informazione tra le due amministrazioni”. Secondo i due partiti infine, “purtroppo l'eredità che lascerà questo governo sarà molto pesante, e da subito dovranno essere intraprese tutte le azioni per recuperare quanto più possibile, prima che si verifichino altre distorsioni come quelle lette nel bollettino di Banca Centrale – conclude la nota – che hanno dell'incredibile”.