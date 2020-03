Grazia Zafferani e Alessandro Mancini designati per l'elezione a Capitani Reggenti

Designati ufficialmente per l'elezione a Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile - 1° ottobre 2020, Grazia Zafferani di Rete ed Alessandro Mancini di Noi per la Repubblica. Domani pomeriggio - ad elezione avvenuta in Consiglio Grande e Generale - l'annuncio da Palazzo Pubblico. Per la Zafferani si tratterebbe del primo mandato alla Suprema Magistratura; Mancini è invece già stato Capitano Reggente nel semestre aprile - ottobre 2007.