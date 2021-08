GREEN PASS Green Pass: Ciacci (Libera) solleva il caso dei giovani sammarinesi vaccinati Sputnik che frequentano università italiane

Il segretario di Libera Matteo Ciacci segnala la persistenza di diversi problemi sul fronte green pass, in Italia, per i sammarinesi vaccinati Sputnik. Oltre alle difficoltà nell'ingresso ad alcune strutture come farmacie, autogrill, ristoranti e terme, Ciacci solleva il problema dell'incertezza, dopo il 15 ottobre, per i giovani sammarinesi che frequentano università italiane, con annessi e connessi, come per esempio la questione alloggio. Ciacci auspica si trovi una soluzione di fronte a quella che ritiene essere una ingerenza dell'Italia su San Marino.

