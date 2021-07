Green Pass, Governo: "Avrà valenza europea, dialogheremo con l'Italia per accesso dei sammarinesi a determinati servizi" A giorni il via libera definitivo, assicura l'esecutivo. Tema protagonista della Commissione Esteri

“Il green pass sammarinese avrà valenza europea”: il Governo interviene su uno dei temi più discussi. Il certificato, specifica il Congresso, “sarà equiparato a quello di ogni cittadino europeo e genererà un codice universale”. Nessun ostacolo alla mobilità dei sammarinesi, assicura. “Sorprendono – aggiunge l'esecutivo - le recenti dichiarazioni nelle quali si sostiene che un Paese membro dell'Use non possa accettare green pass relativi a vaccini non approvati Ema”. Il Governo spiega poi che, in base alle regole europee, oltre ai sieri riconosciuti è possibile includere quelli accettati dalle autorità nazionali di uno Stato membro. Difende, poi, la scelta dello Sputnik che, scrive, “ha permesso di evitare decessi e ricoveri in terapia intensiva”.

Il tema ha tenuto banco anche in Commissione Esteri. Per il Segretario Beccari, l'Ue ha scelto di “discriminare il vaccino rispetto alla produzione di anticorpi", ma il Congresso continua a lavorare su questo fronte. Le opposizioni attaccano parlando di problemi di relazioni con l'Italia. Citando la Grecia che riconosce Sputnik, Libera afferma: "L'Italia, se volesse, lo farebbe in 10 secondi". Per Rf, è "paradossale" che il Titano non riesca a negoziare con Roma per l'ok al vaccino russo. Per Beccari il problema è tra Ue e Sputnik.

Ma resta il nodo dell'ingresso, per i sammarinesi, in strutture come i ristoranti al chiuso e altri servizi dal 6 agosto. Sulle limitazioni imposte da un Paese terzo “non possiamo né intendiamo intervenire”, ribadisce il Governo che continuerà a dialogare con l'Italia affinché l'uso di un vaccino non Ema non sia da ostacolo. La mobilità da e per San Marino, ricorda, è garantita essendo il Titano in fascia A.

