Green pass, Gruppo misto: "Chiediamo strumenti che non favoriscano discriminazioni".

Dopo lo strappo di Domani-Motus Liberi, anche il Gruppo misto - composto dai consiglieri Grazia Zafferani, Sandra Giardi, Denise Bronzetti, Rossano Fabbri - esprime forte preoccupazione per l’introduzione, anche a San Marino, del Green pass, “in assenza - rileva - di dati relativi ai contagi e alle ospedalizzazioni tali da giustificare tale gravosa misura”. Sottolineando “la dignità delle idee anche nella divergenza di punti di vista”, chiede strumenti di controllo che non creino distinzioni tra cittadini e che non favoriscano discriminazione o stigmatizzazioni che creano fratture tra la popolazione. I quattro consiglieri, citando l'Organizzazione mondiale della sanità, auspicano infine “un approccio globale all’emergenza sanitaria”, che non preveda, in pratica, la terza dosi per tutti - in particolare per i bambini - in quanto non prioritaria.

