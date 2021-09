Green Pass: pressing di Libera sul Governo in vista del 15 ottobre

Libera torna a parlare di Green pass e a chiedersi cosa accadrà dal 15 ottobre in poi sottolineando che vige la più profonda incertezza per i vaccinati Sputnik. Il partito di opposizione sottolinea che l'unica certezza al momento è che gli Stati Uniti hanno deciso di non aprire le frontiere a chi è stato vaccinato con lo Sputnik. Libera chiede risposte ai Segretari Ciavatta e Beccari. “Piuttosto che postare foto trionfalistiche con il Ministro degli Esteri italiano Di Maio, Beccari – per Libera - avrebbe dovuto strappargli un impegno preciso o almeno qualche risposta”. “La sensazione – prosegue - è che ci si voglia imporre comunque la terza dose e l’unico modo per noi sammarinesi di poter circolare liberamente fuori dai nostri confini sarà quella di sottostare ai diktat romani”. La questione va risolta una volta per tutte con l’Italia - scrivono - e nel caso direttamente con l’Europa.

Noi continuiamo a pensare, come proposto anche in aula consigliare, che le valutazioni vadano fatte sulla base degli anticorpi. Infine - concludono - ci appelliamo al nostro Governo affinché venga effettuata una comunicazione più capillare della deroga italiana prevista fino al 15 Ottobre: sono troppi i disagi che i nostri cittadini sammarinesi subiscono per via del mancato riconoscimento del nostro Green pass.