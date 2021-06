GREEN PASS Green Pass San Marino: bene i test, sarà attivo entro il 15 luglio, forse anche prima Interviste ai Segretari di Stato agli Esteri Beccari e alla Sanità Ciavatta

“Il primo luglio – afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari – è una data importante perché entra in vigore di fatto il regolamento sul 'green certificate' europeo che ammette la possibilità anche per gli stati terzi di produrre certificazioni interoperabili con quelle europee. Poi resterà facoltà dei singoli paesi decidere se riconoscere valido lo Sputnik. Per questo motivo stiamo prendendo contatti con tutti i paesi europei, anche perché tutti si comportano in maniera diversa. Per esempio la Grecia, la Croazia e la Slovenia hanno un orientamento, mentre la Spagna e la Francia ne hanno un altro. Vero è che ai fini della mobilità, e cioè spostarsi fisicamente, non vale il 'green certificate', ma le regole restrittive che eventualmente sono in vigore e San Marino è in zona bianca”.

Il Segretario Beccari fa l'esempio dell'Irlanda che non riconosce lo Sputnik ma essendo San Marino in zona bianca “noi – dichiara – non abbiamo restrizioni” per quel che riguarda la mobilità, mentre potrebbero esserci per l'accesso ad eventi o strutture come le residenze protette per anziani. Di certo, a questo punto, c'è solo una diffusa incertezza che riguarda non solo i sammarinesi ma anche i cittadini europei perché ciascun paese applica disposizioni diverse. L'unico modo per viaggiare senza incontrare intoppi è quindi per chiunque, cittadino Ue o sammarinese, verificare le regole del paese in cui ci si recherà. Pur con tutte le variabili, al momento in essere, San Marino sta completando positivamente i test di natura tecnica per il proprio certificato che, presumibilmente, sarà accessibile, in concomitanza col fascicolo sanitario elettronico, dal 15 luglio, forse anche prima. “Ci auguriamo – spiega il Segretario di Stato di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta – di accorciare i tempi, quanto più possibile”. È dunque ipotizzabile – lascia intendere Ciavatta - che l'accessibilità al fascicolo sanitario e al green pass di San Marino possa essere anticipata rispetto ai tempi previsti.

Nel servizio le interviste ai Segretari Luca Beccari e Roberto Ciavatta



