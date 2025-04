Gruppo di Amicizia San Marino-Italia, primo incontro a Montecitorio

Nel video le interviste

Il primo atto formale, ma di piena concretezza, che discende dal protocollo d'intesa sulla cooperazione parlamentare, siglato lo scorso marzo a San Marino, dal Presidente della Commissione Esteri del Senato Stefania Craxi e dal Presidente della Commissione Esteri del Titano Michele Muratori. Proprio Muratori guida la delegazione consiliare dei membri del Gruppo di Amicizia San Marino-Italia. Accompagnati dall'Ambasciatore di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, è il primo incontro, a Montecitorio, con la Sezione bilaterale di amicizia Italia-San Marino.

"Oggi sicuramente si è aggiunto un altro tassello con l'avvio ufficiale del gruppo di amicizia interparlamentare tra Italia e San Marino. Sicuramente le relazioni sono ottime anche a seguito della firma del protocollo d'intesa con la Commissione esteri al Senato. Sicuramente c'è la volontà di approfondire i dossier che sono aperti ma c'è la volontà assolutamente di maggiore sinergia, maggiore collaborazione tra i nostri Paesi" - ha dichiarato Muratori.



Jacopo Morrone è Presidente, 17 membri tra Camere e Senato, ci sono anche altri esponenti del territorio riminese, Domenica Spinelli e Beatriz Colombo. Si apre ufficialmente il confronto.

È un onore presiedere questo gruppo di amicizia fra i due Parlamenti, fra l'altro con San Marino che è la Repubblica Democratica più antica del mondo, quindi è per noi un onore come parlamentari italiani e oggi è stato il primo incontro, avremo modo di confrontarci su quelli che sono i temi concreti, potremo riunirci, affrontarli, raccogliere i vari dossier e poi interloquire anche con i governi per cercare di portare poi delle soluzioni ecco in maniera concreta.



L'importanza del dialogo tra Parlamenti, anche emerge anche nel colloquio informale con il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha riaffermato gli ottimi rapporti tra i due Stati.

Come dicevo qui agli amici di San Marino, la Camera dei Deputati vuole proprio anche ampliare la portata e l'internazionalità della Camera e poi con San Marino c'è ovviamente un rapporto speciale, insomma ne raccontavo anche di quando da piccolo passavo sempre da quelle zone, è sempre stato un gran piacere la cordialità delle persone e quindi sono molto felice di questa vista e sono molto felice che si possano rafforzare i legami anche perché possiamo avere veramente bisogno e quindi questo è un primo passo ma di una collaborazione che sarà sempre più stretta. La vedremo presto San Marino? Mi auguro di sì, ci sono state alcune proposte e le terrò sicuramente in considerazione.



Nel video, le interviste a Michele Muratori presidente Gruppo di amicizia San Marino Italia; a Jacopo Morrone, Presidente sezione bilaterale di Amicizia Italia-San Marino; a Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.