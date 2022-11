Gruppo Misto: “blitz” del Segretario Belluzzi sul Fabbisogno del Dipartimento Istruzione

I Consiglieri di Maggioranza e Opposizione del Gruppo Misto replicano a quanto scritto domenica dal Segretario Belluzzi, in merito al dibattito consiliare riguardante la presentazione di un emendamento ad un decreto in ratifica. Modificato il Fabbisogno di personale del Dipartimento Istruzione, integrandolo con la figura dello psicologico scolastico. Turbolento, però, il confronto consiliare; un momento ritenuto “poco edificante” dal Segretario di Stato. Ad avviso del Gruppo Misto – tuttavia – Belluzzi “non ha compreso le ragioni di tali critiche bipartisan” al suo operato, definito “maldestro”. Tutti d'accordo, si sottolinea, sulla necessità di “garantire la presenza di uno psicologo all'interno della scuola”. Ad essere contestato – recita una nota - “è stato il blitz con cui, dopo aver già espletato un interpello interno”, si è modificata “con decreto d'urgenza la legge sul Fabbisogno”. E ciò – si rimarca – prima del ritorno in Commissione Istruzione “come da mandato”. Il Gruppo Misto lamenta allora un gap di confronto e dialogo politico, e punta il dito contro il Segretario di Stato anche su un'altra questione: “è riuscito a far passare in sordina – si legge nel comunicato – anche un decreto che istituisce l'insegnamento della religione nella Scuola dell'Infanzia”. Scelta definita “discutibilissima”, e “non condivisibile né nel contenuto né nel metodo”.