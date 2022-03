CONTO MAZZINI Gruppo misto di maggioranza: "Il Paese ha tutti gli elementi per una propria “sentenza politica”"

Gruppo misto di maggioranza: "Il Paese ha tutti gli elementi per una propria “sentenza politica”".

Commenta la sentenza d'appello del processo Conto Mazzini anche il Gruppo misto di maggioranza: "Seppure la sentenza dia conto di un procedimento penale che giudizialmente, come emerge dalla sentenza stessa, non avrebbe neppure dovuto radicarsi, perché i fatti risultano attinti da prescrizione, il Paese – sostengono i Consiglieri Denise Bronzetti, Sandra Giardi e Grazia Zafferani – ha tutti gli elementi per giungere ad una propria “sentenza politica” che non può che essere di ferma condanna per lo smisurato abuso delle proprie funzioni e prerogative pubbliche della stessa classe politica coinvolta”. “Allo stesso modo – aggiungono - occorre ancora interrogarsi, anche alla luce delle risultanze delle Relazioni delle Commissioni di Inchiesta, se vi sia stata o meno, una vera e propria regia politica a quanto accaduto, ovvero se vi sia stato uso strumentale dei fatti e della giustizia a fini politici”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: