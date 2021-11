Il Gruppo Misto ribadisce contrarietà al “green pass sammarinese”. “E' tutto – scrive in una nota – tranne che uno strumento sanitario e di protezione verso i contagi”. Critiche anche alla proposta della commissione vaccini di estenderlo a bar e ristoranti. Secondo i 4 consiglieri del gruppo, di cui 3 in maggioranza, in questo modo si sviliscono le istituzioni modificando regole approvate neanche 24 ore prima in Parlamento.