Gualdicciolo, cittadini in difesa di salute e ambiente: 400 firme per “spostare la Cartiera Ciacci”

Il gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell'ambiente ha consegnato all'Ecc.ma Reggenza nella giornata di oggi una petizione, sottoscritta da 400 cittadini e cittadine e rivolta alle massime istituzioni sammarinesi, chiedendo il rispetto del Piano Regolatore Generale e la tutela del diritto alla salute e all’ambiente. Nel mirino la Cartiera Ciacci, la cui presenza nel centro abitato continua a generare malcontento tra i residenti. Secondo i firmatari, l’azienda avrebbe avanzato richieste di ampliamento, costruzione di nuovi impianti e innalzamento del tetto principale per l’installazione di estrattori. Interventi che, sostengono, “modificherebbero il Piano Particolareggiato e il PRG, che destina la zona a uso residenziale”.

“Non possiamo accettare che il PRG non venga rispettato — scrivono i cittadini — perché significherebbe ignorare i nostri diritti e aggravare i disagi quotidiani dovuti a rumore, odori e impatto ambientale.” La petizione si conclude con una proposta chiara: lo spostamento della Cartiera in un’area industriale più idonea, soluzione ritenuta “l’unica conveniente per tutti”.









