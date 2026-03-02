Guerra in Medio Oriente, Beccari: "Multilateralismo in naftalina"

L'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari

Ci troviamo di fronte "all'ennesimo colpo sferrato contro il multilateralismo". Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari commenta così la situazione:

"Ormai siamo lontani dalle decisioni di questo tipo prese nelle sedi multilaterali, ormai sono mesi che gli scenari di conflitto si susseguono e purtroppo - commenta il responsabile della politica estera sammarinese - vediamo che il dialogo e la diplomazia rispetto alle quali noi non abdichiamo mai e continuiamo a stressare il concetto dell'importanza di utilizzarli come strumenti per la risoluzione delle controversie, sembrano messe un po' in naftalina e ovviamente questa situazione ci preoccupa, noi come linea della nostra politica estera continueremo a sostenere sempre l'importanza di non ricorrere alle armi, ma usare appunto la forza del dialogo e della diplomazia per qualunque situazione e soprattutto utilizzare le sedi multilaterali dove i Paesi possono esprimersi. E' chiaro che poi di fronte a minacce globali, di fronte a rischi, a volte questi strumenti possono sembrare inadeguati, ma vediamo quello che sta succedendo, insomma tanti paesi coinvolti, cittadini di mezzo mondo in difficoltà per questi eventi e quindi crediamo che una de-escalation sia fondamentale e speriamo che non si acutizzi ulteriormente lo scenario di guerra".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.