ESCALATION Guerra in Medio Oriente, Beccari: "Multilateralismo in naftalina" Scenario che si configura come l'ennesimo colpo al dialogo multilaterale. Per il Segretario di Stato agli Esteri è "fondamentale una de-escalation"

Ci troviamo di fronte "all'ennesimo colpo sferrato contro il multilateralismo". Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari commenta così la situazione:

"Ormai siamo lontani dalle decisioni di questo tipo prese nelle sedi multilaterali, ormai sono mesi che gli scenari di conflitto si susseguono e purtroppo - commenta il responsabile della politica estera sammarinese - vediamo che il dialogo e la diplomazia rispetto alle quali noi non abdichiamo mai e continuiamo a stressare il concetto dell'importanza di utilizzarli come strumenti per la risoluzione delle controversie, sembrano messe un po' in naftalina e ovviamente questa situazione ci preoccupa, noi come linea della nostra politica estera continueremo a sostenere sempre l'importanza di non ricorrere alle armi, ma usare appunto la forza del dialogo e della diplomazia per qualunque situazione e soprattutto utilizzare le sedi multilaterali dove i Paesi possono esprimersi. E' chiaro che poi di fronte a minacce globali, di fronte a rischi, a volte questi strumenti possono sembrare inadeguati, ma vediamo quello che sta succedendo, insomma tanti paesi coinvolti, cittadini di mezzo mondo in difficoltà per questi eventi e quindi crediamo che una de-escalation sia fondamentale e speriamo che non si acutizzi ulteriormente lo scenario di guerra".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: