SCENARI Guerra in ucraina e transizione energetica al centro della diretta Facebook dei Gdc

Un appuntamento che nasce dall'esigenza di un approfondimento e di una corretta formazione su temi fondamentali anche per la Repubblica. “Guerra in Ucraina e transizione energetica: impatti e scenari” è il titolo della diretta Facebook, organizzata dai Gdc. Presenti come ospiti il segretario Teodoro Lonfernini e il deputato Alessandro Cattaneo, esperto di energia. A moderare la serata è stato Gianni Todini, direttore di Askanews. Tra i temi affrontati ci sono le conseguenze di ciò che è accaduto nell'ultimo periodo, dalla pandemia al conflitto alle porte dell'Europa.

Ci si chiede se il programma di governo possa essere ancora considerato attuale. La buona politica, secondo i Gdc, deve interrogarsi sul suo operato e così, al centro del dibattito, c'erano le scelte compiute da San Marino, Italia ed Europa per affrontare la questione della transizione e dell'indipendenza energetica: cosa si è fatto e cosa si può fare. Le sanzioni inflitte alla Russia colpiscono di riflesso anche l'Italia, che da Mosca dipende per l'approvvigionamento energetico: l'obiettivo è dunque diversificare le fonti energetiche.

Ecco l'idea di Cattaneo: "Potremmo diventare i leader della ricerca sul nucleare. Oggi possiamo provare a giocarci questa carta. Il nucleare è ancora attuale perché non emette CO2 ma solo vapore acqueo". La discussione si è allargata poi a riflessioni generali sulla politica. Dall'ultima provocazione dei Gdc “esiste ancora la politica?” al nuovo quesito: “Esistono ancora buoni politici?”. La risposta è sì, sono quelli capaci di coinvolgere la popolazione all'interno del processo decisionale.

