Guerra in Ucraina entra nel dibattito in Commissione Permanente Osce. Il punto con il capo delegazione Osca Mina

Nel servizio l'intervista a Oscar Mina

Si conclude la Riunione autunnale dell'Assemblea Parlamentare Osce in programma a Varsavia dal 24 al 26 novembre. Al centro dei lavori: la guerra in Ucraina. Autumn Meeting al quale ha preso parte anche la delegazione consigliare sammarinese. Nella giornata conclusiva si è tenuta la riunione della Commissione Permanente alla quale è stato proposto di valutare l'aggiunta di una modifica al regolamento dell'Assemblea Parlamentare per un'azione contro gli Stati che aggrediscono militarmente altri Paesi. Proposta di emendamento molto dibattuta, con una divisione nell'interpretazione. Alla fine, però, non si è arrivati alla votazione per la necessità di ulteriori approfondimenti.

Nel video, il punto sulle ultime attività con Oscar Mina, capo delegazione consiliare presso l'Assemblea Parlamentare Osce