Guerra Iran, Segretario Beccari: "Continueremo a insistere nelle sedi multilaterali per rimettere le parti al tavolo"

L'intervista al Segretario agli Esteri Luca Beccari

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari sta seguendo con attenzione quanto sta accadendo in Medio Oriente dopo gli attacchi aerei americani contro gli impianti nucleari iraniani.

“Questo conflitto – dice - ha una dimensione che va oltre il tema Gaza e israelo-palestinese”, e guardando agli equilibri precari nel mondo con la guerra in Ucraina e le tensioni con la Russia, ritiene molto preoccupante l'entrata in campo di una potenza del calibro degli Stati Uniti.

“Ovviamente continueremo a insistere per rimettere le parti al tavolo e sperare che nell'ambito del multilateralismo, che per noi è uno strumento fondamentale, si possa trovare la via del dialogo. È anche vero che se ci incontriamo nelle sedi multilaterali ma poi i paesi prendono iniziative autonome diventa difficile. Quindi spero che questa situazione preoccupi tanti e che metta veramente le nazioni di fronte al fatto di evitare un'ulteriore escalation. Credo che sarà anche molto importante quello che farà l'Europa, perché è impegnata su un tema sicurezza con l'Ucraina e non è indifferente a un discorso di sicurezza in generale che deriva da questo conflitto”.