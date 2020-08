Guido Cerboni si congeda dal'incarico di Ambasciatore d'Italia a San Marino

Nel video l'intervista all'Ambasciatore Guido Cerboni

Dopo circa tre anni l'Ambasciatore d'Italia Guido Cerboni lascia l'incarico e in occasione del suo congedo è stato ricevuto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari e poi in Udienza a Palazzo Pubblico, nella sala del Consiglio Grande e Generale dai Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Presenti anche i membri di Governo e della Commissione Affari Esteri. Nell'intervento di commiato Cerboni ha ringraziato le istituzioni della Repubblica e il Dipartimento Affari Esteri per la preziosa collaborazione. Ha ricordato i passaggi cruciali del suo mandato in Repubblica sottolineando l'importanza del negoziato per l'Accordo di Associazione di San Marino con l'Unione Europea. “A San Marino – ha detto Cerboni di fronte alla Reggenza – io e mia moglie ci siamo sentiti a casa”. La Reggenza ha espresso gratitudine e apprezzamento all'Ambasciatore Cerboni sottolineando che il suo mandato è sempre stato espletato con sensibilità e una forte consapevolezza del rapporto, particolare e privilegiato, tra San Marino e la Repubblica italiana. Parole di gratitudine a Cerboni anche dal Segretario agli Affari Esteri Beccari che ha ricordato la grande ed efficace collaborazione fornita nella complessa gestione dell'emergenza Covid.