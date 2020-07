Consiglio rinviato alle 16 e Congresso straordinario per confrontarsi su una lettera, inviata a Reggenza e membri del Consiglio Giudiziario Plenario, in cui il dirigente del tribunale e 6 giudici preannunciano la loro non partecipazione all'organo, convocato il 24 e 25 luglio.

Seguiranno aggiornamenti