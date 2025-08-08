"I CapiFamiglia" presentano la richiesta di Referendum Consultivo sull’associazione all’Unione Europea

TV LIVE ·
8 ago 2025
Il Comitato “I CapiFamiglia” ha depositato ufficialmente la richiesta di Referendum Consultivo sull’accordo di associazione di San Marino all’Unione Europea. L’iniziativa - spiegano in una nota - ha raccolto firme di cittadini di tutte le età – dal 2005 al 1946 – con una partecipazione del 64% di uomini e 36% di donne, e mira a garantire che la popolazione possa esprimersi prima di qualsiasi decisione istituzionale.

Nei giorni scorsi il Comitato era stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, chiedendo che il Congresso di Stato non proceda con passi formali verso l’UE fino al pronunciamento del Collegio dei Garanti e all’eventuale indizione della consultazione.



