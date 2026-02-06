I CapiFamiglia presentano un nuovo quesito referendario, ascoltati dal Collegio dei garanti

Il Comitato dei CapiFamiglia non demorde e sottopone alle istituzioni una nuova proposta di referendum sull'Ue, dopo la bocciatura nel 2025. A Palazzo Pubblico l'udienza con il Collegio dei garanti. Il nuovo quesito – su cui i saggi dovranno esprimersi entro una ventina di giorni – chiede di ratificare l'Accordo di associazione solo dopo l'ok dei cittadini tramite un referendum.

"Riproponiamo il quesito già approvato nel 2013 - spiega Massimiliano Carlini, presidente pro tempore del Comitato -. Chiaramente all'epoca si parlava di adesione, ora di associazione. Ma il quesito è lo stesso. Forte di questo, pensiamo possa e debba essere accettato".

Comitato che sta lavorando anche ad altri possibili referendum. "Abbiamo altri due quesiti già pronti - anticipa Carlini - ma non è detto che, alla fine, non possano essere quattro".

Nel servizio l'intervista a Massimiliano Carlini (presidente pro tempore Comitato CapiFamiglia)








