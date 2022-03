I Capitani Reggenti a colloquio con il Premier Johnson: avanti con due accordi storici in materia economica

Un dialogo che, proprio per l’attuale situazione internazionale, assume un forte peso politico. Mentre l'Europa segue col fiato sospeso gli sviluppi della guerra, a Londra la bandiera biancoazzurra sventola sul pennone di Westminster insieme a quella del Regno Unito e della Repubblica di Ucraina. E' l'accoglienza con tutti gli onori riservata ai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, accompagnati dai Segretari di Stato agli Esteri Luca BEccari e al Lavoro, Teodoro Lonfernini, insieme al Presidente della Commissione Affari Esteri Paolo Rondelli, proprio nel giorno in cui il Parlamento britannico dibatte sulla crisi russo-ucraina e si interroga sulle misure da adottare per fermare il conflitto. Il Titano, per voce dei suoi Capi di Stato, trasferisce il proprio “messaggio di pace, di dialogo e di confronto, che deve prevalere su ogni genere di azione militare”. Un input alla distensione – che si è sempre tradotto nella status di neutralità e non belligeranza mantenuto nei secoli dalla Repubblica - che ha trovato sponda prima nel Presidente della Camera dei Lord, John McFall di Alcluith, auspicando azioni comuni per favorire il raggiungimento di un accordo fra le parti, poi con il Primo Ministro, Boris Johnson, che “ha manifestato il suo personale apprezzamento per la posizione assunta da San Marino in merito al conflitto in corso e valutato positivamente l’allineamento politico fra i due Paesi”.

Sul fronte delle relazioni bilaterali, a cui da fine 2020 ad oggi è stata impressa una forte accelerazione, arriva anche l'assenso convinto del Premier Johnson sull'adozione di due accordi storici in materia di protezione degli investimenti e contro le doppie imposizioni fiscali. “Convenzioni strettamente correlate – è stato rimarcato - che promuoveranno gli scambi fra i due Paesi e contribuiranno significativamente allo sviluppo reciproco delle due economie”.

Nel video le interviste ai segretari di Stato agli Esteri, Luca Beccari, e al Lavoro, Teodoro Lonfernini