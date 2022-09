I Capitani Reggenti a New York, incontreranno Guterres

I Capitani Reggenti da Londra in volo per New York, per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Previsto anche l'incontro con il Segretario generale Guterres, che oggi in un discorso pronunciato davanti alla 77esima l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha affermato che una serie di effetti che attanagliano il mondo come conflitti, cambiamenti climatici, aumento dei costi del cibo e gli effetti persistenti della pandemia di COVID-19 stanno avendo conseguenze devastanti per le nazioni a basso reddito di tutto il mondo. Con loro il Segretario di Stato Esteri Luca Beccari, che interverrà in assemblea il 24, il premier italiano Mario Draghi domani mentre il video messaggio dei Capitani Reggenti è stato proposto attorno alle 19, durante l'apertura del Transforming Education Summit. I giorni del dibattito saranno un richiamo all'unità e vedrà in primo piano la situazione ucraina.

Nelle prime ore del mattino l'esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizhzhia, città dell'Ucraina sud-orientale dovesi trova il sito della più grande centrale nucleare d'Europa. La potente esplosione sarebbe avvenuta- secondo fonti 'Agenzia ucraina per l'Energia Nucleare - a soli 300 metri dai reattori". E sulla Crimea arriva la minaccia di Mosca " parte indivisibile della Russia e ogni pretesa sui territori russi riceverà un'adeguata risposta". A New York è atteso il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ma all’Assemblea generale non sono previsti incontri con i russi.