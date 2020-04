I Capitani Reggenti alla politica: "Occorre pensare ad un nuovo modello di società. Un dovere verso le giovani generazioni"

L'augurio di un buon lavoro al Consiglio, riunito straordinariamente in una sede diversa causa emergenza sanitaria, inevitabilmente si intreccia al doveroso ricordo di chi non c'è più: la Reggenza esprime vicinanza a quanti soffrono, rendendo merito alla professionalità del corpo sanitario, al grande cuore dei volontari, all'impegno dei cittadini. Il destino di tutti – ricordano – è legato al senso di responsabilità di ciascuno. Ai Consiglieri, rivolgono quindi l'invito ad un confronto leale, costruttivo e propositivo, indispensabile – spiegano - per trovare le soluzioni migliori a sostegno del mondo del lavoro e di chi è stato colpito dalla crisi, e strategie per una rapida ripresa e il rilancio dell'attività produttiva. Occorre ancora tenere la guardia alta – dicono i Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani – ma a breve non potremo parlare di emergenza ma di una nuova normalità da affrontare. Si dovrà quindi pensare ad un modello di società diverso, ad uno sviluppo più sostenibile e a una nuova organizzazione a livello sanitario. Un dovere verso le giovani generazioni”.

Alla politica spetta dunque il compito di individuare regole di tutela della salute a livello globale, per evitare – spiegano i Capi di Stato - che, in futuro, l’arrivo di una nuova epidemia – evenienza più che verosimile - trovi il sistema impreparato”. Di pari importanza si conferma anche la necessità di “favorire un nuovo modo di relazionarsi agli altri, più attento e partecipe alle esigenze della comunità Stato, - fanno notare - da considerare non solo come entità da cui si deve ricevere, ma anche come entità a cui dare”. “Lo sforzo di adattamento, personale e collettivo, che tutti abbiamo vissuto in queste settimane per affrontare situazioni assolutamente nuove ed imprevedibili, non può e non deve rimanere confinato alla fase emergenziale ma diventare tesoro per gestire la nuova normalità che ci sarà dopo”.

Nel video un estratto del discorso pronunciato dalla Reggenza.