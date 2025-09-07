I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a Detroit: la forza di un legame indissolubile

Da sempre il 3 settembre, una data che unisce i sammarinesi nel mondo; ricorrenza che rinnova la fratellanza di un popolo e il rapporto indissolubile con la madrepatria. A Detroit, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, la Direttrice del Cerimoniale Diplomatico Silvia Berti e il collaboratore del Dipartimento Esteri, Roberto Moretti, hanno partecipato ai festeggiamenti al San Marino Social Club di Troy - dove tutto riporta al Titano -, accogliendo l'invito congiunto del Console Onorario Vincenzina Toccaceli Crescentini, la Presidente della Comunità Marie Giulianelli e il Presidente del Club, Mauro Bianchini. Da tutti ribadita la forza del legame che perdura nelle varie generazioni e, seppur trasformato, è vivo anche nelle nuove. La Reggenza, nel Suo discorso, ha ricordato il significato delle innumerevoli storie legate all’emigrazione: storie diverse ma unite dallo stesso grande spirito di sacrificio, e che certamente hanno contribuito al benessere economico e culturale della Repubblica dando vita ad un capitolo di crescita generale del Paese. Al centro il senso di appartenenza e il rispetto incondizionato dei valori identitari come cardini. "Vi esprimiamo la nostra sentita riconoscenza - ha affermato Sua Eccellenza Denise Bronzetti - per avere consentito di mantenere viva, attraverso l’intreccio di plurime generazioni, l’identità sammarinese e gli ideali insiti di democrazia e di libertà che Vi appartengono. Ideali, non dimentichiamo mai, che hanno assicurato al nostro Paese una continuità di indipendenza e di sovranità".

Detroit, ad oggi la più grande associazione di cittadini sammarinesi all'estero, si distingue per l'attaccamento alle radici e alle sue più Alte Istituzioni, anche con i suoi numerosi giovani, che con entusiasmo partecipano ai Soggiorni Culturali. "Siamo orgogliosamente a conoscenza - ha confermato Sua Eccellenza Italo Righi - che le giovani generazioni appartenenti alle Comunità statunitensi sono molto partecipi e presenti nella vita associativa. Sappiamo che esse si distinguono nella loro adesione ai Soggiorni culturali per l'interesse e la bravura e questo ci fa sentitamente piacere".

Nel video estratti dal discorso dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi.







