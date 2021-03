I Capitani Reggenti domani in udienza dal Papa

I Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, domani 15 marzo saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco in Vaticano. Ad accompagnare la Reggenza, una delegazione composta dal Segretario di Stato per l’Industria, Fabio Righi e dall'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. La visita conferma gli ottimi rapporti del Titano con lo Stato Pontificio, le comuni radici cristiane e il forte legame storico che da sempre lega i due piccoli Stati.

