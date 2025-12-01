I Capitani Reggenti in visita alla Radura dell’Armistizio, un "faro per il futuro"

Nel viaggio da Parigi verso il Belgio per fare visita alla Fratellanza Sammarinese, i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, hanno fatto visita a luoghi storici simbolo di riconciliazione ed impegno per la pace. Nel tragitto dalla capitale verso La Louvière, dove ha sede la Fratellanza stessa, la Reggenza ha compiuto una visita privata al Museo e alla Radura dell’Armistizio. La firma che avvenne l’11 novembre 1918, pose fine alla Prima Guerra Mondiale In questa contemporaneità così segnata da conflitti e divisioni la Reggenza, nel corso di questa trasferta, nell’attraversare i luoghi che hanno segnato la storia dell’emigrazione sammarinese in Terra francese, hanno voluto fare visita a simboli che non sono solo un monumento al passato, ma un faro per il futuro, nella consapevolezza dell’importanza della memoria storica condivisa come fondamento per la costruzione di uno scenario globale solido e unito.







