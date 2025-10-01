I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli: le fasi salienti della Cerimonia d'Insediamento

Foto MW

In una mattinata tipicamente autunnale, con la pioggia che accompagna l'intera cerimonia, la Repubblica celebra la Reggenza e rinnova l'appuntamento con la storia. Matteo Rossi e Lorenzo Bugli salgono, per la prima volta, alla Suprema Magistratura dello Stato: il culmine dell'impegno politico per due giovani che elevano all'ennesima potenza la Loro propensione allo spirito di servizio nei confronti il Paese. Subentrano a Denise Bronzetti e Italo Righi interpreti di un mandato intenso nel rapporto con i Grandi e al contempo la mano tesa verso il cittadino.

Le tappe di una giornata di festa, dal carattere – in questa occasione - spiccatamente europeo insieme all'eco ancora forte del riconoscimento dello Stato di Palestina, scandite da un Protocollo secolare che vede nell'Alzabandiera in Piazza della Libertà il primo atto sulle note dell'Inno nazionale. Dopo lo schieramento, il Corteo Militare si sposta a Palazzo Valloni: lì confluisce il Corpo diplomatico e consolare per l'omaggio alla Reggenza. A porgere le felicitazioni i rappresentanti dei tanti Paesi con cui il Titano intrattiene relazioni ormai consolidate. Chiude la rituale serie delle strette di mano l'Oratore ufficiale, il Commissario Ue, Maroš Šefčovič, accompagnato dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. Sullo sfondo l'obiettivo della firma dall’Accordo di Associazione entro fine anno. Quindi, l'allocuzione del Nunzio Apostolico, Monsignor Petar Rajic, Decano del Corpo Diplomatico, che rileva come “il rituale cambio di Reggenza parli di società, solidarietà, libertà e indipendenza”. Il forte senso di comunità richiamato anche dalla Reggenza nel discorso di ingresso, che si esprime nella “capacità di unirsi intorno a valori comuni”, nel perseguimento del bene collettivo, nella “fiducia con cui guarderemo il mondo”.

Dal Valloni il corteo si compatta poi per raggiungere a Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti uscenti. Tra le coppie reggenziali un primo, breve incontro che precede il trasferimento in Pieve per la Messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi. Tra gli ospiti il Senatore Pier Ferdinando Casini, grande amico della Repubblica.

Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo per il passaggio dei poteri. Momento clou anticipato dall'orazione ufficiale. Seguita dal giuramento letto in latino dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi. L'apice, infine, nello Scambio dei Collari di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino. La Repubblica saluta così i nuovi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.







