I Capitani Reggenti, Rossi e Gasperoni, in visita negli 11 seggi elettorali Hanno votato in mattinata i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, nei rispettivi Castelli di residenza, per poi recarsi in visita in tutti i seggi del territorio, accompagnati dal Segretario agli Interni, Gian Nicola Berti

Toccano con mano la macchina elettorale, incontrano Presidenti e membri scrutatori degli 11 seggi del territorio, compreso quello Speciale allestito all'Ospedale di Stato. Una presenza tangibile, quella dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, accompagnati dal Segretario per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti che rafforza il valore di questa giornata di voto. Proprio la Reggenza, nel messaggio inviato alla vigilia, nel sabato del silenzio, accanto al forte appello alla “partecipazione attiva a quello che è un diritto-dovere e che rappresenta la massima espressione della sovranità popolare, pilastro della vita democratica”, avevano posto in primo piano il “senso dello Stato, l’impegno e la dedizione di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni elettorali: organi e uffici – in particolare Commissione e Ufficio Elettorale, forze dell'ordine, i presidenti di seggio e scrutatori e quanti si sono adoperati per fornire informazioni e conoscenze” ai cittadini. Avevano poi richiamato il ruolo della Reggenza quale “garante dell’ordinamento costituzionale della Repubblica, nell'impegno a vigilare sul rigoroso adempimento di ogni procedura collegata alle Elezioni prima, durante e dopo il loro svolgimento”. Nella prima mattinata i Capitani Reggenti si erano recati nei rispettivi seggi di appartenenza, nei Castelli di residenza. Sua Eccellenza Alessandro Rossi ha votato, alle 8, nel Castello di Acquaviva. Sua Eccellenza Milena Gasperoni ha votato, alle 9, nel Castello di Montegiardino.

