I Capitani Reggenti vicini alle realtà locali: si parte da Borgo Maggiore.

I Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, in visita al Castello di Borgo Maggiore insieme al Segretario agli Interni, Elena Tonnini. E' il primo degli appuntamenti con i 9 Castelli della Repubblica che la Reggenza ha voluto inaugurare per vivere da vicino le realtà locali, conoscerne e toccare con mano problemi e progetti. Ad accogliere i Capi di Stato, il capitano di Castello Barbara Bollini e i membri di Giunta, proprio davanti alla casa del Castello. Dopodichè il primo cittadino li ha accompagnati nei locali che ospitano la mostra di San Marino in bianco e nero.

