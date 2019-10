I cittadini firmano la lista “A testa alta”, 'Più del necessario' dice il Movimento

L'appello di Rete è stato raccolto, e ieri in tanti, più di quelli necessari, hanno sottoscritto “A testa alta”, la lista che il movimento presenterà per le elezioni dell’8 dicembre prossimo.

"Tutti desiderosi, a partire dai membri dell’Assemblea del movimento, di dare fattivamente il proprio sostegno a chi non si è mai tirato indietro nelle battaglie per il Paese", scrive in una nota.

"Un’occasione politica importante, ma anche un momento di socialità per scambiare un’opinione, confrontare riflessioni, suggerire interventi per fronteggiare le gravi emergenze. Gli ex Consiglieri, il segretario, i membri del direttivo, i candidati: tutti in mezzo alla gente per ascoltare e condividere". Per questo Rete ringrazia i firmatari, chi non ha potuto partecipare, ma li ha sostenuti, anche non sammarinesi, ma vicini alle posizioni del movimento.

Energie e speranze della gente, che tutta la squadra si prepara alle prossime sfide.